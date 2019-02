Offenbach am Main

Ein Hauch von Winter mit Nachtfrost und Straßenglätte

10.02.2019, 16:26 Uhr | dpa

Mit Schnee und Eisglätte am Morgen wird das Wetter in den kommenden Tagen wieder etwas winterlicher. Am Montagmorgen besteht in Teilen Hessens die Gefahr rutschiger Straßen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mit. Für die Nacht zuvor sind bei plus vier bis knapp unter null Grad bis in tiefere Lagen Schnee und Schneeregen vorhergesagt. Im Nord- und Osthessischen Bergland werde sich eine geschlossene Schneedecke bilden, erklärte der DWD.

Tagsüber steigen die Temperaturen auf vier bis acht Grad, im Bergland auf null bis drei Grad. Oberhalb von 400 Metern fällt Schnee oder Schneeregen. Auch die Nacht auf Dienstag kann frostig werden, Glätte, Schnee oder Schneeregen könnten am Morgen den Berufsverkehr behindern. Tagsüber ist es zwar bewölkt, bei drei bis sieben Grad aber trockener. Am Mittwoch zeigt sich der Vorhersage zufolge dann die Sonne wieder häufiger.