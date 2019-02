Hennigsdorf

Feuer in Mehrfamilienhaus in Hennigsdorf

10.02.2019, 16:46 Uhr | dpa

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hennigsdorf (Oberhavel) am Sonntagmorgen sind drei Wohnungen unbewohnbar. Die Feuerwehr habe alle Bewohner unverletzt aus dem Haus retten können, berichtete ein Sprecher des Lagezentrums der Brandenburger Polizei. Das Feuer sei aus zunächst ungeklärter Ursache gegen 8.00 Uhr vermutlich in der Küche einer Wohnung ausgebrochen. Ein Brandsachverständiger wurde zu den Ermittlungen hinzugezogen.