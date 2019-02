Herzogenaurach

Adidas plant höheres Margenziel

10.02.2019, 16:58 Uhr | dpa

Der Sportartikelhersteller Adidas strebt bis 2020 eine höhere operative Marge an. "2020 wollen wir auf 11,5 Prozent kommen", sagte Vorstandschef Kasper Rorsted im Interview mit der "Euro am Sonntag". Die operative Marge zeigt den Anteil vom operativen Gewinn am Umsatz an. "Auf dieses Ziel werden wir in den nächsten beiden Jahren konzentriert hinarbeiten, darauf liegt der Fokus." Für das vergangene Geschäftsjahr erwarte Adidas einen Wert von 10,8 Prozent, sagte Rorsted.

Größere Übernahmen hat Adidas weiterhin nicht im Visier. "Warum sollten wir? Ich sehe noch genügend Wachstumspotenzial für Adidas und Reebok", so Rorsted. Regional biete der nordamerikanische Markt die größten Wachstumschancen für Adidas, auch weil der Konzern dort noch unterrepräsentiert sei.