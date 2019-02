Bremen

18-Jähriger durch Messerstiche verletzt

10.02.2019, 17:02 Uhr | dpa

Ein 18-Jähriger ist in Bremen durch Messerstiche in Hals und Kopf verletzt worden. Einer Passantin war der junge Mann mit blutenden Wunden in der Nacht zum Sonntag aufgefallen, sie alarmierte die Rettungskräfte, wie die Polizei mitteilte. Der 18-Jährige kam ins Krankenhaus. Er gab an, in der Nähe des Bahnhofs von einem unbekannten Mann von hinten angegriffen worden zu sein. Dabei habe ihm der Täter mit einem Messer Stichverletzungen zugefügt. Die Ermittlungen der Polizei dauerten an.