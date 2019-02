Dresden

"Napalm-Girl": Jeder kann zum Frieden beitragen

10.02.2019, 18:02 Uhr | dpa

Kim Phuc Phan Thi, das berühmte "Napalm Girl", hat als Friedensbotschafterin ihre Bestimmung gefunden. "Ich habe gelernt, dass Hass keine Lösung ist", sagte die in Kanada lebende Vietnamesin am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Sie ist das von Napalm verbrannte, nackte und schreiende neunjährige Mädchen auf dem berühmten Foto aus dem Vietnamkrieg 1972, das um die Welt ging und für die Schrecken des Krieges steht. "Jeder kann Liebe, Hoffnung und Vergebung lernen, dann wäre Schluss mit Krieg", mahnte die 55-Jährige, die am Montag mit dem Dresdner Friedenspreis ausgezeichnet wird.

Kim Phuc hat überlebt, obwohl sie auf der Hälfte ihres Körpers Verbrennungen dritten Grades erlitt. Noch immer werden ihre Narben behandelt, die täglich schmerzen und sie an ihr Leid erinnern. Nach Monaten im Krankenhaus benutzten die kommunistischen Machthaber Vietnams sie zu Propagandazwecken. Nach einem Klinikaufenthalt in Deutschland studierte sie in Kuba und heiratete einen Kommilitonen. Seit 1992 lebt sie mit ihrer Familie in Toronto. Sie engagiert sich als Goodwill-Botschafterin der UNESCO für Versöhnung und Vergebung, kümmert sich mit ihrer eigenen Stiftung um vom Krieg versehrte Kinder - und reist mit ihrer Botschaft um die Welt.