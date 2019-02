Chemnitz

Dreispringerin Gierisch verbessert deutschen Hallenrekord

10.02.2019, 18:32 Uhr | dpa

Nach acht Jahren ist der deutsche Hallenrekord der Dreispringerinnen gefallen. Kristin Gierisch vom LAC Erdgas Chemnitz verbesserte die Marke am Sonntag bei ihrem Heimspiel in der westsächsischen Stadt auf 14,59 Meter. Der alte Rekord von Katja Demut (Erfurt) lag bei 14,47 Meter und stammte aus dem Jahr 2011. Gierischs persönliche Bestmarke stand zuvor bei 14,46 Meter. Die größten Erfolge der 28-jährigen Gierisch waren Silber bei den Europameisterschaften 2018 in Berlin und Gold bei den Hallen-Europameisterschaften 2017 in Belgrad. Den Freiluft-Rekord hält Demut, die ihre Karriere beendet hat, mit 14,57 Meter.