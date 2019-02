Potsdam

Spandau Waspo-Jäger: Neukölln und Wedding in Abstiegsnöten

10.02.2019, 18:53 Uhr | dpa

Mit dem 17:3 (9:1)-Auswärtserfolg beim OSC Potsdam bleibt Spandau 04 in der Wasserball-Bundesliga mit jetzt 20:2 Punkten erster Verfolger des verlustpunktfreien Titelverteidigers Waspo 98 Hannover. Die Niedersachsen siegten am 11. Spieltag mit 22:11 (11:5) gegen den SVV Plauen. In der Partie zwischen den Kooperationspartnern - mehrere junge OSC-Aktive besitzen Doppelspielrecht für Spandau - trafen Tiberiu Negrean (6), Mateo Cuk (4) und Nikola Dedovic (3) für die Wasserfreunde am besten.

Dagegen musste die in der gesamten Saison noch sieglose SG Neukölln im Heimspiel gegen den A-Gruppen-Letzten Duisburg 98 einen weiteren Rückschlag hinnehmen und verlor mit 3:7 (1:4). Neukölln tauschte mit Duisburg die Plätze und ist nun mit 2:20 Punkten Schlusslicht und damit vom direkt Abstieg in die B-Gruppe bedroht.

Der SC Wedding hat in der B-Gruppe eine ähnliche Konstellation zunächst abgewendet. Mit einem 12:10 (8:5) gegen Tabellennachbar Krefeld 72 bleiben die Nordberliner zwar Sechster des Achter-Feldes, haben aber jetzt zwei Plus-Zähler Differenz zu Krefeld und Weiden.

Ein echtes Ausrufezeichen setzten die Spandau 04-Frauen in ihrer Premierensaison in der 1. Bundesliga. Das neue, von Männer-Kapitän Marko Stamm trainierte Team besiegte an einem Doppelspieltag den vielfachen Meister Bayer Uerdingen mit 15:9 und Blau-Weiß Bochum mit 19:8. Ein starkes Debüt lieferte bei Spandau die brasilianische Nationalkeeperin und Olympia-Teilnehmerin Victoria Chamorro (22).