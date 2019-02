Fintel

Rauchmelder warnt Familie vor Brand in Doppelhaus

10.02.2019, 18:55 Uhr | dpa

Der Alarm eines Rauchmelders hat bei einem Brand in einem Doppelhaus in Fintel (Landkreis Rotenburg) Schlimmeres verhindert. Eine Familie mit fünf Mitgliedern konnte sich am späten Samstagabend ins Freie retten, wie die Polizei in Rotenburg mitteilte. Die Eltern waren wach geworden und weckten dann auch ihre drei Kinder im Alter von vier, sechs und zehn Jahren. Die Eltern und der Zehnjährige wurden für eine genauere Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand im Untergeschoss löschen, bevor er sich in die obere Etage oder auf die benachbarte Wohnung der Doppelhaushälfte ausbreitete. 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz.