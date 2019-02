Fehrbellin

Reh stoppt mutmaßlichen Drogenhändler auf der Flucht

10.02.2019, 19:34 Uhr | dpa

Ein Reh hat in Brandenburg die Fluchtfahrt eines mutmaßlichen Drogenhändlers gestoppt - und hat das mit dem Leben bezahlt. Der 19-Jährige sei auf einem Feldweg mit seinem Wagen mit dem Reh zusammengestoßen und habe die Fahrt abgebrochen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach gab er Gas, als Beamte ihn am Samstagabend kontrollieren wollten. Bei der späteren Durchsuchung des Autos fand die Polizei unter anderem Cannabis und Bargeld. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Mannes in Fehrbellin (Ostprignitz-Ruppin) wurden demnach weitere Drogen gefunden. Ein Atemalkoholtest lieferte einen Wert von 0,7 Promille. Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen Verdachts des illegalen Drogenhandels und der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Der Führerschein wurde eingezogen.