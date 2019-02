Bundenthal

16-Jähriger bei Kollision schwer verletzt

10.02.2019, 21:10 Uhr | dpa

Eine Autofahrerin hat beim Linksabbiegen mit ihrem Wagen einen entgegenkommenden Kraftradradfahrer erfasst und schwer am Bein verletzt. Der 16-Jährige prallte bei dem Unfall in Bundenthal (Landkreis Südwestpfalz) mit seinem Zweirad gegen die Beifahrerseite des Autos, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.