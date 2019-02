Hannover

Hannover-Manager will im Abstiegskampf "vornweg marschieren"

10.02.2019, 21:56 Uhr | dpa

Hannovers Fußball-Manager Horst Heldt schöpft nach dem 2:0 (1:0)-Sieg seiner Mannschaft im Bundesligaspiel gegen den ebenfalls vom Abstieg bedrohten 1. FC Nürnberg neue Hoffnung. "Wir sind in der Lage, dass wir es aus eigener Kraft schaffen", sagte er am Sonntag im Sender Sky über die Chancen im Abstiegskampf. Nach dem ersten Sieg unter dem neuen Trainer Thomas Doll am Samstag "sollte keine Euphorie ausbrechen".

Heldt, dessen Vertrag bei den Niedersachsen bis 2021 läuft, will beim Tabellenvorletzten "vornweg marschieren". Er nimmt sich die Erfolgsserie des VfB Stuttgart in der Rückrunde der vergangenen Saison, als den Schwaben noch der Klassenverbleib gelang, zum Vorbild. "Warum soll uns das nicht auch gelingen?". Die verbleibenden 13 Spiele bezeichnete er als "einen harten Ritt".