Hannover

Umweltausschuss befasst sich mit Plastikmüll im Meer

11.02.2019, 01:03 Uhr | dpa

Plastikmüll an einem Strand. Foto: Christoph Sator/Archiv (Quelle: dpa)

Ob Löffel, Zahnstocher oder Becher für den Coffee-to-go: Viele Wegwerfprodukte sind aus Plastik. Nach Gebrauch wandern sie in den Müll und landen oft genug in Gewässern und schließlich im Meer. Mit der Frage, wie sich der Plastikmüll verringern lässt und welche Gefahren er birgt, wird sich heute der Umweltausschuss des niedersächsischen Landtags in Hannover beschäftigen. Eingeladen sind unter anderem Experten des Alfred-Wegener-Instituts, des Bundes für Umwelt- und Naturschutz sowie Vertreter mehrerer Unternehmen, die Kunststoffe herstellen.