Wirtschaftsminister Wissing bricht nach Israel auf

11.02.2019, 01:50 Uhr | dpa

Tel Aviv statt Mainz: Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) wird heute zu einer neuntägigen Reise nach Israel und Jordanien aufbrechen. Im Mittelpunkt stehen seinen Angaben zufolge die Themen IT, Künstliche Intelligenz und Gründertum. Es geht etwa zum Technologiepark Matam im israelischen Haifa. Teil der Tour ist zudem eine Visite in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. "Das alleine macht die Reise zu einer anderen Reise", sagte Wissing vorab. "Wir haben als Deutsche gegenüber Israel eine besondere Verantwortung. Die fühlen wir auch als Landesregierung sehr stark." In Jordanien führt ihn die Reise in die Hauptstadt Amman und die Felsenstadt Petra.