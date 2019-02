Limburg an der Lahn

Urteil nach tödlicher Attacke vor Gericht erwartet

11.02.2019, 02:40 Uhr | dpa

Das Landgericht in Limburg. Foto: Fredrik von Erichsen/Archiv (Quelle: dpa)

Im neu aufgerollten Prozess um einen mutmaßlichen Doppelmord auf dem Frankfurter Justizgelände wird das Urteil erwartet. Das Landgericht Limburg will am heutigen Montag nach fast vier Monaten Verhandlung seine Entscheidung in dem Fall verkünden. Angeklagt ist ein Mann aus Afghanistan, der vor fünf Jahren zwei Landsleute mit Schüssen und Messerstichen getötet haben soll - vor dem Beginn ihres Prozesses um die Tötung seines Bruders.

Damit fällt bereits zum zweiten Mal ein Landgericht ein Urteil in dem Fall: Frankfurter Richter hatte den Angeklagten bereits in 2015 wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe (BGH) hob das Urteil jedoch auf, weil der damalige Vorsitzende Richter möglicherweise befangen gewesen sein könnte. Deswegen musste das Limburger Landgericht den Fall neu verhandeln.