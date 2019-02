Berlin

Tarifgespräche für Tram-, Bus- und U-Bahnfahrer gehen weiter

11.02.2019, 03:25 Uhr | dpa

Die Beschäftigten bei den Berliner Verkehrsbetrieben fordern mehr Gehalt für ihre Arbeit - die Tarifgespräche gehen weiter. Heute trifft sich die Gewerkschaft Verdi mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband zur zweiten Tarifrunde. Vom Verband hieß es, dass man offen in die Tarifverhandlungen gehe. Nach dem Auftakt Ende Januar deutete sich keine schnelle Lösung in dem Tarifkonflikt an.

In den Manteltarifverhandlungen für rund 14 000 Arbeitnehmer der BVG und ihrer Tochtergesellschaft Berlin Transport verlangt Verdi für alle eine 36,5-Stunden-Woche und Weihnachtsgeld, zudem Änderungen an der Entgelttabelle und eine Einmalzahlung von 500 Euro für Gewerkschaftsmitglieder.