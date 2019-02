Celle

Drei Verletzte bei Autokollision in Celle

11.02.2019, 05:48 Uhr | dpa

Bei einer Autokollision im Bereich einer Kreuzung sind in Celle drei Menschen verletzt worden. Ein 20-Jähriger wollte am Sonntagabend mit seinem Auto die Bundesstraße 214 queren und krachte dabei mit seinem Wagen in die Beifahrerseite eines dort fahrenden Autos, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde leicht verletzt, die 57 Jahre alte Fahrerin des anderen Autos und ihr 78-jähriger Beifahrer erlitten demnach mutmaßlich schwere Verletzungen. Weitere Angaben konnte die Polizei zunächst nicht machen. Alle Beteiligten wurden in ein Krankenhaus gebracht.