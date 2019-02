Erfurt

Evangelische Kirche forscht weiter zu Schimmel an Orgeln

11.02.2019, 05:59 Uhr | dpa

Evangelische wie katholische Kirchen sehen Schimmel an ihren Orgeln als enormes Problem und suchen nach Lösungen. Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) setzt nun ein 2014 gestartetes Forschungsprojekt fort. Nach der Untersuchung der Ursachen soll es nun um konkrete Maßnahmen gegen den Schimmel gehen, teilte die EKM mit, die selbst rund 4000 Orgeln hat. Der Bund Deutscher Orgelbauer schätzt, dass bundesweit etwa jede dritte Orgel in unterschiedlicher Intensität befallen ist. Aus dem katholischen Bistum Magdeburg hieß es, es fehlten vielerorts die finanziellen Mittel, die Instrumente aufwendig reinigen zu lassen.