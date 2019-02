Erfurt

Weiterhin Anträge auf Wiedergutmachung von DDR-Unrecht

11.02.2019, 06:12 Uhr | dpa

Drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall beantragen noch immer Menschen, die in der DDR aus politischen Gründen im Gefängnis saßen, ihre strafrechtliche Rehabilitierung. In Thüringen gingen im vergangenen Jahr 101 entsprechende Anträge ein, wie der Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der SED-Diktatur, Peter Wurschi, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Eine strafrechtliche Rehabilitierung ist Voraussetzung, um die sogenannte SED-Opferrente erhalten zu können. Mehr als 4600 Thüringer bekamen im vergangenen Jahr diese Zuwendung. Sie wird gezahlt, wenn die Betroffenen mindestens 180 Tage in Haft waren.