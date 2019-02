Ilsfeld

Betrunkener Autofahrer rast gegen Ampel

11.02.2019, 06:14 Uhr | dpa

Ein angetrunkener Raser ist in Ilsfeld im Landkreis Heilbronn mit seinem Wagen gegen eine Ampel gekracht und verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, war der Mann am Sonntagabend vermutlich zu schnell unterwegs, als er die Kontrolle über sein Auto verlor. Er wurde durch die Wucht des Unfalls eingeklemmt und später von der Feuerwehr befreit. Danach kam er mit Blaulicht in ein Krankenhaus.