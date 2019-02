Wriezen

Zwei Tote und 49 Verletzte bei Unfällen in Brandenburg

11.02.2019, 07:16 Uhr | dpa

Kreuz zum Gedenken an einen Verkehrstoten an einer Landstraße. Foto: Julian Stratenschulte/Archiv (Quelle: dpa)

Am Wochenende sind bei Unfällen auf Brandenburgs Straßen zwei Frauen ums Leben gekommen, 49 weitere Menschen wurden verletzt. Wie ein Sprecher der Polizei in Potsdam am Montag mitteilte, starben eine 59-jährige Autofahrerin sowie ihre 36-jährige Beifahrerin nach einem Überholmanöver am Freitagnachmittag auf der Landstraße 33 bei Wriezen (Märkisch-Oderland).

Insgesamt wurden zwischen Freitag und Sonntag 340 Unfälle registriert. Bei 31 Unfällen wurden Menschen verletzt oder getötet, bei 309 gab es lediglich Sachschäden, hieß es weiter.