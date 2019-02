Braunschweig

Schröder: "Richtige Richtung" bei Löwen

11.02.2019, 07:46 Uhr | dpa

Basketball-Nationalspieler und Gesellschafter Dennis Schröder beobachtet den derzeitigen Bundesliga-Erfolg der Basketball Löwen Braunschweig mit großer Freude aus den USA. "Wir machen einen sehr guten Job, sind im Playoffrennen. Das hätte keiner von Braunschweig gedacht", sagte der 25-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Oklahoma City. "Es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, so wie ich es auch pushen will." Schröder ist seit dieser Saison Anteilseigner bei seinem früheren Club.

Der NBA-Profi der Oklahoma City Thunder erklärte, dass er auch bei der Suche nach einem Nachfolger für Trainer Frank Menz zum Ende der laufenden Saison eingebunden werde. "Wenn dir ein Teil vom Team gehört, bist du natürlich involviert", sagte Schröder. "Ich versuche natürlich auch, gute Lösungen zu finden. Aber gerade ist wichtig, dass wir weiter so spielen wie wir es tun."