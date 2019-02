Berlin

Fußgängerin in Halensee von Auto angefahren: Schwer verletzt

11.02.2019, 08:08 Uhr | dpa

Beim Überqueren einer Straße ist eine 50 Jahre alte Fußgängerin in Berlin-Halensee von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Frau kam mit Rückenverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Frau wurde am Sonntagabend beim Passieren der Nestorstraße Ecke Paulsborner Straße von einer 74-Jährigen mit ihrem Auto erfasst, die links abbiegen wollte. Die Unfallursache war nach den Angaben der Polizei zunächst unklar.