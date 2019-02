Hannover

Angriffe auf Rettungskräfte: Havliza gegen schärfere Gesetze

11.02.2019, 09:08 Uhr | dpa

Trotz der steigenden Zahl von Angriffen auf Rettungskräfte hat sich Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza gegen Gesetzesverschärfungen ausgesprochen. "Die Gesetze sind da, man muss sie nur anwenden", sagte die CDU-Politikerin im Interview mit der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (HAZ, Montagsausgabe).

"Ich denke, im Fall der Rettungssanitäter könnte der Rechtsschutzfonds, der in Niedersachsen wie im Bund diskutiert wird, eine gute Sache sein." Dabei geht es um Möglichkeiten der Unterstützung von attackierten Sanitätern in Gerichtsverfahren. Havliza sagte: "Aber das Problem liegt tiefer - in einer allgemeinen Verrohung der Gesellschaft, die man auch sprachlich bemerken kann."

Laut Innenministerium in Hannover ist die Zahl der gemeldeten Attacken auf Rettungskräfte zwischen 2016 und 2017 um gut ein Viertel auf 215 Fälle pro Jahr gestiegen. Fünf Jahre zuvor hatte es landesweit 94 Anzeigen gegeben.