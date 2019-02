Braunschweig

Polizei startet Razzia im Rockermilieu

11.02.2019, 09:22 Uhr | dpa

Im Zuge eines Braunschweiger Ermittlungsverfahrens im Rockermilieu laufen seit den frühen Morgenstunden Durchsuchungen von Objekten in Sachsen-Anhalt. Es gehe um schwerwiegende Straftaten nach dem Waffengesetz, teilte die Polizei Braunschweig am Montag mit. Beteiligt seien Spezialkräfte aus Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Beim Betreten eines Hofes in Schönebeck im Salzlandkreis seien die Einsatzkräfte von einem Hund angegriffen worden, den die Beamten zu ihrem eigenen Schutz erschossen hätten. Weitere Auskünfte erteile zu einem späteren Zeitpunkt die Staatsanwaltschaft Braunschweig, hieß es.