Zweibrücken

Ein Toter nach versuchtem Raubüberfall in der Pfalz

11.02.2019, 09:55 Uhr | dpa

Nach einem versuchten Raubüberfall auf eine US-amerikanische Familie in deren Haus im pfälzischen Landstuhl hat es einen Toten gegeben. Ob es sich dabei um einen der Täter handele, sei derzeit Gegenstand der Ermittlungen, sagte ein Sprecher der Polizei in Kaiserslautern am Montag. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten vier Täter am Sonntagabend versucht, gewaltsam in das Haus der Familie einzudringen. Der Wohnungsinhaber setzte sich gegen einen der Täter mit einem Messer zu Wehr und verletzte ihn.

Der Verletzte konnte laut Polizei mit den Mittätern flüchten. Wenig später habe eine Zeugin aus dem nahen Krickenbach (Kreis Kaiserslautern) gemeldet, dass eine verletzte Person auf der Straße liege. Die Rettungskräfte versorgten den 43-Jährigen vor Ort, konnten sein Leben aber nicht mehr retten. Ob die anderen drei mutmaßlichen Täter noch auf der Flucht sind, wollte die Polizei zunächst nicht sagen.

Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken und die Kriminalpolizei Kaiserslautern haben die Ermittlungen übernommen. Eine Sonderkommission wurde eingerichtet, um den Zusammenhang der beiden Vorfälle zu untersuchen.