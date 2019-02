Hamburg

Bund rechnet mit 1,9 Milliarden Euro für Bahnknoten Hamburg

13.02.2019, 15:58 Uhr | dpa

Für Ausbau und Sanierung des Bahnknotens Hamburg veranschlagt der Bund rund 1,91 Milliarden Euro. Das geht aus einer am Dienstag in Berlin bekanntgewordenen Antwort der Regierung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hervor. Der Großteil der Kosten wird den Angaben zufolge auf den Bau der S-Bahnstrecke 4 (Ost) von Hamburg nach Bad Oldesloe entfallen, hierfür sind als Bau-, Planungs- und Instandhaltungskosten insgesamt 1,14 Milliarden Euro angesetzt. Der Bahnknoten Hamburg war in den vordringlichen Bedarf des "Bedarfsplans Schiene" aufgestiegen. Durch die geplanten Baumaßnahmen soll der Regionalverkehr in der wachsenden Metropole Hamburg ausgebaut werden.

Von den Gesamtkosten sind rund 441,25 Millionen Euro für Ersatzinvestitionen in bestehende Anlagen vorgesehen. "Die Maßnahmen in den Knoten werden sukzessive realisiert, sobald die sachlichen und haushalterischen Voraussetzungen vorliegen", heißt es in der Antwort. Neben der S4 geht es unter anderem in Hamburg um eine neue Abstellanlage in Wandsbek sowie eine weitere Bahnsteigkante an Gleis 9 des Hauptbahnhofs. In Elmshorn (Kreis Pinneberg) soll für rund 20 Millionen Euro ein zusätzliches Bahngleis entstehen. In Meckelfeld (Landkreis Harburg), wo sich zwei Güterverkehrsstrecken kreuzen, sind für ein neues Brückenbauwerk rund 131 Millionen Euro vorgesehen.