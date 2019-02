Bremen

Nach Germania-Pleite fliegen Corendon und Sundair ab Bremen

13.02.2019, 17:10 Uhr | dpa

Die türkische Fluggesellschaft Corendon Airlines übernimmt von Mitte April an einen Teil der bisherigen Germania-Strecken ab Bremen. Wie Flughafensprecherin Andrea Hartmann am Mittwoch mitteilte, soll es Direktflüge zu den griechischen Inseln Rhodos, Kos, Kreta sowie ins ägyptische Hurghada und türkische Antalya geben. "Damit ist bereits wenige Tage nach dem Ausscheiden der Germania am Bremer Flughafen eine weitere Airline gefunden, die sich in Bremen engagiert und Strecken in die Sonnenregionen Europas und Nordafrika übernimmt", schrieb sie.

Von Ende August an fliegt zudem die Stralsunder Airline Sundair von Bremen aus Ferienziele an. Für den Spätsommer seien 22 Starts und Landungen pro Woche geplant, darunter Mallorca, Gran Canaria und Fuerteventura, teilte der Flughafen mit.

Die Berliner Fluggesellschaft Germania hatte Anfang Februar Insolvenz beantragt und ihren Flugbetrieb eingestellt. Bis dahin bot sie vom Bremer Flughafen aus viele Flüge nach Griechenland und auf die Kanarischen Inseln an. Nach Angaben der Flughafensprecherin wollte Germania im kommenden Sommer 23 Ziele von Bremen aus anfliegen.