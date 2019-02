Göppingen

Unbekannter greift 25-Jährigen mit Messer an

13.02.2019, 20:24 Uhr | dpa

Ein Unbekannter hat am Samstag in Göppingen einen 25-Jährigen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren mehrere Männer vor einem Lokal und stritten. Die Auseinandersetzung eskalierte und der Unbekannte griff den 25-Jährigen an. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Hospital. Ein Zeuge rief die Polizei. Drei oder vier Menschen sollen nach den Angaben nach der Tat mit einem dunklen Kleinwagen geflüchtet sein. Die Hintergründe waren zunächst unklar.