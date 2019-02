Dieburg

Schauspieler und Regisseur Quast erhält "Holzisch Latern"

13.02.2019, 21:31 Uhr | dpa

Der Dieburger Karnevalverein zeichnet den Schauspieler, Regisseur und Theaterleiter Michael Quast mit der "Holzisch Latern" aus. Quast bekomme die Ehrung für seine Verdienste um die Mundart sowie die Verbundenheit zur hessischen Region, teilte der Verein am Mittwoch mit. Quast ist Direktor der Fliegenden Volksbühne in Frankfurt und ist Fernsehzuschauern etwa aus dem Tatort und Polizeiruf 110 als Schauspieler bekannt.

Der Dieburger Karnevalverein von 1838 hat nach eigenen Angaben mehr als 1800 Mitglieder und behauptet, der größte in Deutschland zu sein. Die Ehrung, eine Laterne im Stil einer Nachtwächterlaterne aus Holz, soll Quast am Rosenmontag beim Närrischen Empfang im Rahmen des Närrischen Empfangs in der Dieburger Römerhalle verliehen werden.