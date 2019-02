Schwerin

Dresdner Volleyballerinnen verlieren Ost-Duell in Schwerin

13.02.2019, 21:35 Uhr | dpa

Beta Dumancic (l) vom SSC Palmberg Schwerin kann sich am Netzt gegen Lena Möllers vom Dresdner SC durchsetzen. Foto: Jens Büttner (Quelle: dpa)

Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben das Ost-Duell der Bundesliga bei Titelverteidiger SSC Palmberg Schwerin mit 1:3 (25:23, 18:25, 21:25, 19:25) verloren. Trotz der dritten Niederlage in Serie zeigte sich der Tabellendritte aus Sachsen mit einer deutlichen Leistungssteigerung und bot dem Pokalfinalisten phasenweise sehr gut Paroli.

Trainer Alexander Waibl hatte nach den beiden Niederlagen gegen Aachen und Vilsbiburg seine Startformation gleich auf vier Positionen verändert. Und die Dresdnerinnen starteten vor 1953 Zuschauern sehr gut in die Partie. Sie schlugen druckvoll auf, bereiteten damit den Gastgeberinnen einige Probleme in der Annahme.

Im zweiten Durchgang wandelte sich das Bild. Während sich die DSC-Damen einige Fehler leisteten und in der Annahme wackelten, steigerte sich Schwerin und zog bis zur zweiten Auszeit auf 16:9 davon. Diesem Rückstand lief Dresden trotz großem Kampfgeist bis zum Schluss vergeblich hinterher. Nach einem schnellen Rückstand im dritten Abschnitt wechselte der DSC-Coach fast komplett durch. Anschließend schmetterte sich der Tabellendritte bis auf einen Punkt heran, aber der Meister konterte und holte sich in einem engen Duell diesen Satz. Auch im vierten Abschnitt lieferten sich beide Teams ein Duell auf Augenhöhe. In den entscheidenden Situationen agierten die Gastgeberinnen jedoch cleverer. Nach 104 Minuten verwandelte Nationalspielerin Kimberly Drewniok den Matchball zum Sieg.