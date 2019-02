Hannover

Mehr Zecken: Landesgesundheitsamt informiert

14.02.2019, 01:46 Uhr | dpa

Ein Warnschild mit dem Piktogramm einer Zecke hängt an einem Baum in einem Wald. Foto: Hauke-Christian Dittrich/Archiv (Quelle: dpa)

Das niedersächsische Landesgesundheitsamt hat in den vergangenen Jahren eine Zunahme der hauptsächlich von Zecken übertragenen Hirnhautentzündung FSME beobachtet. Heute informiert das Amt über die aktuelle Situation in Niedersachsen. Im Emsland gab es 2018 vier Fälle der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). Das Virus kann zu Hirnhautentzündung und bleibenden Lähmungen führen. Das Robert-Koch-Institut gibt ebenfalls heute die FSME-Risikogebiete in Deutschland bekannt. Bisher gab es in Niedersachsen kein ausgewiesenes Risikogebiet.