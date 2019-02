Frankfurt am Main

Millionen-Schaden mit Schwarzarbeit: Urteil erwartet

14.02.2019, 02:25 Uhr | dpa

Im Prozess um Schwarzarbeit am Bau und Steuerhinterziehung in Millionenhöhe wird heute in Frankfurt das Urteil erwartet. Für den 48 Jahre alten Hauptangeklagten vor dem Landgericht hatte die Staatsanwaltschaft bereits vor zwei Wochen viereinhalb Jahre Haft beantragt - auch der Verteidiger sprach sich für eine Haftstrafe aus. Für fünf weitere Angeklagte geht es um die Frage, ob Bewährungsstrafen verhängt werden. Der Gesamtschaden wurde auf rund 9,2 Millionen Euro beziffert.

Die Angeklagten hatten laut Anklage in unterschiedlicher Funktion an einer betrügerischen Baufirma mitgewirkt. Bei einer Routinekontrolle hatte sich auf einer Großbaustelle in Bad Homburg gezeigt, dass viele Arbeitnehmer keine oder gefälschte Arbeitspapiere besaßen.