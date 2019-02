Gaggenau

Daimler will Lastwagen-Absatz 2019 nochmals steigern

14.02.2019, 03:10 Uhr | dpa

Angetrieben von den guten Zahlen für 2018 geht Daimlers Lastwagensparte auch 2019 mit großen Erwartungen an. Heute legt Truck-Vorstand Martin Daum in Gaggenau seine Bilanz für das vergangene und die Pläne für das laufende Jahr vor. Im Mittelpunkt dürften erneut die Elektro-Lastwagen stehen. Das erste komplett batteriebetriebene Mercedes-Benz-Modell soll 2021 in Serie gehen. 2018 hatte Daimler weltweit deutlich mehr als 500 000 Trucks verkauft und damit das höchste Niveau der vergangenen zehn Jahre erzielt. 2019 sollen es noch einmal etwas mehr werden.