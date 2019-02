Wiesbaden

Innenminister Beuth stellt Kriminalstatistik 2018 vor

14.02.2019, 03:55 Uhr | dpa

Innenminister Peter Beuth (CDU) stellt heute die Kriminalitätsentwicklung in Hessen im Jahr 2018 vor. Zusammen mit Polizeipräsident Udo Münch und der Präsidentin des Landeskriminalamtes, Sabine Thurau, wird Beuth in Wiesbaden die einzelnen Deliktfelder vom Wohnungseinbruch über Raub, Körperverletzung, Rauschgift und Mord sowie politisch motivierte Straftaten und Rechtsbrüche in Zusammenhang mit Flüchtlingen präsentieren.

Im Jahr 2017 war die Zahl der Straftaten in Hessen deutlich um rund neun Prozent auf 375 632 zurückgegangen. Gleichzeitig kletterte die Aufklärungsquote mit 62,8 Prozent auf den höchsten jemals gemessenen Wert seit Einführung der Kriminalstatistik im Jahr 1971.