Holste

Schneekatastrophe wie 1979 kann sich wiederholen

14.02.2019, 05:56 Uhr | dpa

Straßenszene mit einem Jeep der Bundeswehr auf schneeverschneiter Straße am 15.02.1979 in Wilhelmshaven. Foto: Wolfgang Weihs/Archiv (Quelle: dpa)

Eine Schneekatastrophe wie vor 40 Jahren ist in Niedersachsen auch heute nicht ausgeschlossen. Bei einer vergleichbaren Wetterlage mit ähnlich starkem Schneefall sei eine Wiederholung "durchaus nicht unwahrscheinlich". Das teilte das niedersächsische Innenministerium in Hannover auf dpa-Anfrage mit. Das hätten auch "die jüngsten Wetterereignisse mit sehr starken Schneefällen im Januar in Bayern und Österreich gezeigt".

Vom 13. bis zum 18. Februar 1979 hatte im Nordwesten Niedersachsens Katastrophenalarm gegolten, weil orkanartiger Sturm und starker Schneefall meterhohe Verwehungen gebracht hatten. Der Straßen- und Schienenverkehr kam zum Stillstand. Viele Bauernhöfe und Orte waren tagelang von der Außenwelt abgeschnitten. Kranke konnten vielfach nur mit Hubschraubern zum Arzt gebracht werden.

Im Notfall sei es wichtig, "die für die Sicherheit und Versorgung der Bevölkerung ganz wesentlichen Infrastrukturen so gut wie möglich zu schützen", teilte das Ministerium mit. Bund und Länder zielten im Katastrophenschutz darauf ab, die Risiken zu vermindern. Zugleich rief das Ministerium die Bürger auf, vorzusorgen. Empfohlen sei, dass jeder Haushalt Trinkwasser, Lebensmitteln und Medikamenten auf Vorrat hält. Jeder Bürger sollte auch wissen, was in sein Notgepäck gehört.