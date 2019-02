Hannover

Mann kommt 35 Jahre nach Schüssen auf Polizist vor Gericht

14.02.2019, 05:58 Uhr | dpa

Eine Bronzestatue der Justitia steht in Frankfurt am Main. Foto: Arne Dedert/Archiv (Quelle: dpa)

Mehr als drei Jahrzehnte nach Schüssen auf einen Polizisten kommt der mutmaßliche Täter am Freitag in Hannover vor Gericht. Der Mann muss sich vor dem Landgericht wegen versuchten Mordes verantworten. Im Juni 1984 soll der damals 26-Jährige mit einem Mittäter nachts in ein Surfgeschäft in Hannover eingebrochen sein. Ein Kriminalbeamter, der über dem Laden wohnte, nahm damals die Verfolgung des über die Dächer flüchtenden Duos auf. Der ab Freitag vor Gericht stehende Mann, der im September 2016 in Albanien gefasst worden war, soll auf den Polizisten geschossen haben. Sein Komplize wurde kurz nach der Tat gefasst und zu einer Jugendstrafe verurteilt.