Kulturstiftung sieht finanziell günstige Zeiten für Denkmale

14.02.2019, 06:21 Uhr | dpa

Der Dom in Havelberg. Foto: Bernd Settnik/Archiv (Quelle: dpa)

Der Havelberger Dom bekommt über dem Hauptschiff ein neues Dach, die Außenanlage von Kloster Michaelstein im Harz wird neu gestaltet: Die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt hat in diesem Jahr rund acht Millionen Euro Landesmittel für Investitionen zur Verfügung. Jahrelang war es knapp halb so viel. "Wir sind aktuell auskömmlich finanziert", sagte der Generaldirektor der Stiftung, Christian Philipsen, der Deutschen Presse-Agentur. Von zusätzlichen Millionen, die der Bund Sachsen-Anhalt und Thüringen für die kommenden Jahre in Aussicht gestellt hat, erwartet Philipsen auch zusätzlichen Schub. "Das wäre eine Möglichkeit, bestimmte Liegenschaften voll durchzusanieren."