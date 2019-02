Neustadt an der Orla

Kind in Neustadt an grüner Ampel von Auto angefahren

14.02.2019, 06:25 Uhr | dpa

Ein Kind ist in Neustadt (Saale-Orla-Kreis) an einer Ampel von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Junge am Mittwoch mit anderen Kindern bei Grün auf die Straße gerannt, als er von dem Wagen erfasst wurde. Der Achtjährige schlug auf der Fahrbahn auf und erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog das Kind in die Klinik. Ein erster Hubschrauber hatte sich bei der Landung an einer Stange im Boden verhakt, kippte nach hinten und konnte nicht mehr abheben. Die Rettungskräfte forderten deswegen einen zweiten Hubschrauber an, der das schwer verletzte Kind ins Krankenhaus flog.