Erfurt

Frauenhäuser in Thüringen an Belastungsgrenze

14.02.2019, 06:27 Uhr | dpa

Den Thüringer Frauenhäusern fehlt es an freien Plätzen. "Im Moment sind viele Frauenhäuser ausgelastet bis übervoll", sagte eine Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft der Thüringer Frauenhäuser und Frauenschutzwohnungen der Deutschen Presse-Agentur. "Es gab dieses Jahr schon vermehrt den Fall, dass wir aus Grund von Platzkapazitäten Frauen nicht aufnehmen konnten."

In Thüringen gibt es nach Auskunft der Landesarbeitsgemeinschaft zwölf Frauenhäuser und Schutzwohnungen, die vom Land teilfinanziert werden. Pro Tag stehen darin 141 Plätze zur Verfügung. Auch Thüringens Gleichstellungsbeauftragte Katrin Christ-Eisenwinder sagte, es gebe im Freistaat zu wenige Plätze in Frauenhäusern. Am Donnerstag wollte sie im Rahmen der internationalen Kampagne "One Billion Rising" in Erfurt an einer Aktion für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen teilnehmen.