Hamburg

60-Jähriger bei Unfall lebensgefährlich verletzt

14.02.2019, 07:25 Uhr | dpa

Bei Schweißarbeiten in einer Werkstatt in Hamburg-Billbrook ist es am Mittwochabend zu einer Verpuffung gekommen, bei der ein Mann schwere Brandverletzungen erlitten hat. Der 60-Jährige wurde in eine Spezialklinik gebracht und schwebt in Lebensgefahr, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Durch die Verpuffung geriet die Werkstatt in Brand. 40 Einsatzkräfte waren nach Angaben der Feuerwehr fast vier Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Unfallursache blieb zunächst unklar. Die Polizei vermutet aber, dass es bei den Schweißarbeiten einen Defekt an einer Gasflasche gab.