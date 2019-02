Offenbach am Main

Frühlingswetter hält Einzug in Hessen

14.02.2019, 08:16 Uhr | dpa

Es wird frühlingshaft in Hessen. Laut dem Deutschen Wetterdienst in Offenbach kann es am Donnerstag zwar vormittags noch vereinzelt zu Frost kommen, der Nachmittag werde dann aber warm und sonnig mit Temperaturen bis zu zehn Grad. Am Freitag steigen die Temperaturen dann noch einmal auf maximal zwölf Grad. Dazu kommen Sonnenschein und blauer Himmel sowie ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südost bis Ost. Grund für die milden Temperaturen im Bundesland sei ein ausgedehntes Hoch über Mitteleuropa.