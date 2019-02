Berlin

Déjà vu in Belgien beschert Volleys Schwung für Bundesliga

14.02.2019, 09:34 Uhr | dpa

Die Champions League haben die Berlin Volleys abgehakt - der zweite Sieg in der Gruppe D gegen das belgische Spitzenteam Greenyard Maaseik gibt aber Hoffnung auf einen weiteren positiven Verlauf in der Bundesliga. "Für die Champions League ist der 3:2-Erfolg nicht mehr entscheidend", sagte Volleys-Kapitän Sebastian Kühner nach dem Erfolg in Flandern, "aber ein Sieg gegen einen Gegner auf diesem hohen Niveau gibt uns weiteren Schwung."

Dabei stand der amtierende deutsche Meister nach zwei verlorenen ersten Durchgängen nach gut 80 Minuten vor dem endgültigen Aus, als die Gastgeber ihren ersten Matchball und dabei einen scheinbar unaufholbaren 13:20-Rückstand in eine 24:23-Führung umgewandelt hatten. Doch mit einem Kraftakt zum 31:29-Satzgewinn wendeten die Berliner eine sang- und klanglose Niederlage ab. "Wir hatten in den ersten beiden Sätzen Probleme mit den beiden Mittelblockern, später zeigten wir dann mehr Mut", so Kühner weiter.

Der erst zum zweiten Satz eingewechselte Kapitän war Taktgeber des Stimmungswechsels. Nach dem Satzgewinn zeigten die Volleys eine ganz andere Körpersprache und einige sehr sehenswerte Spielzüge, die zum zweiten Sieg im fünften und vorletzten Gruppenspiel führten. "Der dritte Satz hat uns Kraft gegeben. Jetzt sind wir glücklich nach diesem harten Kampf", sagte Kühner. Neben dem Kapitän sorgte Diagonalangreifer Benjamin Patch mit überragenden 32 Punkten für den Erfolg.

Für die Berliner ein Déjà vu der speziellen Art: Elf Tage zuvor hatten die Volleys beim Gastspiel in Düren in den ersten beiden Sätzen auch eine grottenschlechte Leistung geboten, um dann noch mit 3:2 zu triumphieren. Düren und Maaseik liegen gerade einmal 70 Kilometer auseinander. "Vielleicht liegt es an der Luft in dieser Region", merkte Volleys-Sprecher Christof Bernier an.