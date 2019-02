Düsseldorf

Gerresheimer profitiert von Geschäftserholung in den USA

14.02.2019, 09:38 Uhr | dpa

Eine Erholung des Geschäfts mit Injektionsfläschchen in Amerika und gut laufende Geschäfte mit der Kosmetikindustrie haben dem Spezialverpackungshersteller Gerresheimer im vergangenen Jahr Rückenwind beschert. Der Umsatz stieg im Ende November abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/18 wechselkursbereinigt um 4,3 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro, wie der MDax-Konzern am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte.

Unter dem Strich blieb deutlich mehr hängen als im Vorjahr. Der auf die Anteilseigner entfallende Gewinn lag bei rund 129 Millionen Euro - auch wegen positiver Effekte durch die US-Steuerreform.