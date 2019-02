Dresden

Handwerkstag begrüßt Einigung zu Azubi-Ticket

14.02.2019, 09:44 Uhr | dpa

Der Sächsische Handwerkstag hat die Einigung zum Azubi-Ticket begrüßt. "Unseren Lehrlingen - vor allem jenen im ländlichen Raum - wird dieses Angebot auf jeden Fall helfen, zwischen Ausbildungsbetrieb, Berufsschule und Wohnort mobiler unterwegs zu sein und zugleich den eigenen Geldbeutel zu schonen", sagte der Sprecher der Geschäftsführung des Sächsischen Handwerkstags, Klaus Bertram am Donnerstag in Dresden. Am Mittwoch hatten sich Vertreter der kommunalen Ebene und der Staatsregierung geeinigt, dass Auszubildende den Nahverkehr in einem Verkehrsverbund ab August für 48 Euro im Monat nutzen können. Bislang zahlten sie im Durchschnitt mehr als 100 Euro.