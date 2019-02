Braunschweig

Passant wird von Auto erfasst und lebensbedrohlich verletzt

14.02.2019, 10:58 Uhr | dpa

Ein 38 Jahre alter Fußgänger ist in Braunschweig von einem Auto erfasst und dabei lebensbedrohlich verletzt worden. Der Mann habe wenige Meter hinter einer Ampel eine zweispurige Straße überqueren wollen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Eine 77 Jahre alte Autofahrerin übersah den Mann am Mittwochabend und erfasste ihn mit ihrem Wagen. Der Fußgänger prallte auf die Windschutzscheibe. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer eines anderen Autos konnte rechtzeitig bremsen. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.