Mettmann

Rehen ausgewichen: Autofahrer prallt frontal gegen Findling

14.02.2019, 11:07 Uhr | dpa

Bei einem Ausweichmanöver wegen Rehen auf der Straße ist ein Autofahrer in Velbert schwer verletzt worden. Er prallte mit seinem Wagen frontal gegen einen großen Findling neben der Fahrbahn, berichtete die Polizei in Mettmann am Donnerstag.

Die Wucht des Aufpralls des Autos auf den Stein sei so groß gewesen, dass der Wagen um 180 Grad geschleudert worden sei. Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf mindestens 10 000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Den Rehen sei offensichtlich nichts geschehen.

Die Polizei riet, bei einer drohenden Kollision mit Rotwild nicht auszuweichen, sondern eine Vollbremsung einzuleiten und das Lenkrad festzuhalten. Ein Wildunfall verlaufe für den Autofahrer in der Regel glimpflicher als die Kollision mit einem Baum oder dem Gegenverkehr.