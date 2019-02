Kiel

Kämpfer hofft auf Beilegung des Diesel-Fahrverbot-Streits

14.02.2019, 11:09 Uhr | dpa

Nach Beilegung des Streits um ein Diesel-Fahrverbot in Wiesbaden sieht Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) die hessische Landeshauptstadt auch als mögliches Vorbild. "Es ist sicherlich eine Prüfung wert, ob wir im Wiesbadener Maßnahmenpaket noch Ideen finden, die auch für Kiel interessant sind", sagte Kämpfer am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Die von Kiel und Wiesbaden vorgeschlagenen und ergriffenen Maßnahmen im Kampf gegen Diesel-Fahrverbote seien ähnlich: "Besseres Verkehrsmanagement, Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, mehr Elektromobilität und mehr Fahrradverkehr setzen wir auch in Kiel um."

Wiesbaden hat mit einem Maßnahmenpaket für bessere Luft ein Diesel-Fahrverbot abgewendet. Der Streit mit der Deutschen Umwelthilfe (DUH) und dem Verkehrsclub Deutschland (VCD) um zu hohe Schadstoffwerte wurde am Mittwoch beigelegt. Als Kläger erklärte die DUH vor dem Verwaltungsgericht, die umgesetzten sowie die geplanten Maßnahmen zur Luftreinhaltung der Kommune reichten voraussichtlich aus, um die Belastung mit Stickstoffdioxid (NO2) zu senken.

Nach Angaben des Umweltbundesamts rangierte Kiel 2018 mit einem Jahresmittel von 60 Mikrogramm je Kubikmeter Luft am Theodor-Heuss-Ring bei den am stärksten belasteten Städten auf Platz drei nach Stuttgart und München. Der EU-Grenzwert beträgt 40 Mikrogramm.

Das schleswig-holsteinische Umweltministerium arbeitet noch an einem Luftreinhalteplan für den besonders belasteten Straßenabschnitt des Kieler Theodor-Heuss-Rings. Ein Entwurf wird im Sommer erwartet. Die Stadt hat ein eigenes Konzept für sauberere Luft vorgelegt. Sie will spätestens Ende 2021 die EU-Grenzwerte einhalten.