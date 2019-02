Groß Kummerfeld

Polizeiaktion gegen illegale Greifvogelfallen

14.02.2019, 11:22 Uhr | dpa

Die Polizei hat in der Ortschaft Groß Kummerfeld (Kreis Segeberg) verbotene Vogelfallen unschädlich gemacht. Als Köder waren in den Fanggeräten nach Angaben von Vogelschützern Eier, Fleischabfälle und lebende Locktauben. Bei der Aktion am Donnerstag sei auch ein streng geschützter Sperber aus einer Falle befreit worden. Der Greifvogel sei nach Begutachtung durch einen Biologen unversehrt freigelassen worden. Die Behörden wollten im Laufe des Tages Einzelheiten zu dem Einsatz bekannt geben, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Bad Segeberg sagte.

Nach Angaben des "Komitees gegen den Vogelmord" standen die Fallen auf dem Grundstück eines Jägers. Die Tat sei kein Einzelfall, hieß es. Seit 2010 seien in Schleswig-Holstein mindestens 40 Fälle von illegaler Greifvogelverfolgung mit 53 Opfern angezeigt worden. Betroffen waren unter anderem Seeadler, Habichte, Bussarde und der in Norddeutschland sehr seltene Rotmilan.