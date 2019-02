Dresden

Sachsen schwarz auf weiß: Statistisches Jahrbuch vorgelegt

14.02.2019, 12:35 Uhr | dpa

Sachsen zählte Ende 2017 insgesamt 4 081 308 Einwohner - und damit knapp 500 weniger als im Jahr zuvor. Das geht aus dem am Donnerstag in Sachsen vorgestellten Statistischen Jahrbuch hervor. Demnach kommen auf jeden Quadratkilometer 221 Einwohner. Die meisten Menschen leben auf dem Land oder in ländlichen Regionen: Ein Drittel wohnt in den Großstädten Dresden, Leipzig oder Chemnitz. Der mehr als 500 Seiten umfassende Bericht zeigt Sachsen in Zahlen - von Eheschließungen, über Zu- und Abwanderung bis hin zum Body Mass Index. Dieser lag bei durchschnittlich 26,2. Damit seien die Sachsen an der Grenze vom Normalgewicht zum leichten Übergewicht, hieß es.