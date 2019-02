Hamburg

Wirtschaftssenator: A380 ist Erfolgsgeschichte für Hamburg

14.02.2019, 12:57 Uhr | dpa

Der Airbus A380 ist nach Ansicht von Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) ungeachtet der Einstellung des Programms eine Erfolgsgeschichte für Hamburg. "Mit der Werkserweiterung und dem Ausbau der Start- und Landebahn in Finkenwerder hat Hamburg die Basis für die Zukunftssicherung des Standorts gelegt", sagte Westhagemann am Donnerstag in der Hansestadt. Die Innovationskraft der Luftfahrtbranche sei in Hamburg ein herausragender Standortfaktor, Airbus dabei einer der wichtigsten Innovationstreiber.

"Die im Rahmen der Erweiterung für den A380 getätigten Investitionen sind nachhaltig und kommen auch den anderen Produktionslinien zugute", sagte der Wirtschaftssenator. Die Hansestadt sei weltweit die Nummer eins in der A320-Produktion und durch diese Fertigungslinie direkter Teil des wachsenden Luftverkehrsmarktes. Hamburg und der Industriestandort Deutschland hätten sich so auf Generationen hinaus einen technologischen Kompetenzvorsprung in einer der Schlüsselindustrien der Zukunft sichern können.